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Крушение Ту-154: в Москву прилетел первый самолет с останками тел погибших http://www.segodnya.ua/img/article/7830/44_main.1482740582.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/44_tn.1482740582.jpg Мир У родственников жертв авиакатастрофы начали брать биоматериал на анализы

Крушение Ту-154: в Москву прилетел первый самолет с останками тел погибших

Сегодня, 10:21

У родственников жертв авиакатастрофы начали брать биоматериал на анализы

В Москву прилетел первый самолет с останками тел погибших при крушении Ту-154. Фото: AFP
В Москву прилетел первый самолет с останками тел погибших при крушении Ту-154. Фото: AFP

Первый самолет с останками погибших во время крушения Ту-154 прибыл в Москву на аэродром Чкаловский. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ.

Спецслужбам удалось обнаружить 11 тел и 154 фрагмента тел. Специалисты Бюро судебной медицинской экспертизы и 111 Центра судебно-криминалистической экспертизы Минобороны России будут проводить опознание жертв авиакатастрофы и генетическую экспертизу.

У родственников погибших начали брать биоматериал на анализы.

Как сообщалось, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который летел после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, исчез с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря.

На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты и военные. В катастрофе самолета Ту-154 погибли все 84 пассажира и 8 членов экипажа.

По последним данным, из воды поднято 11 тел погибших, десять из них отправлены в Москву. Операция в районе катастрофы будет продолжаться круглосуточно.
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