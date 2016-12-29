Крушение Ту-154 в России: новые подробности (видео)

В ходе поисковых мероприятий обнаружены и подняты с поверхности воды на сегодняшний день 19 тел

Авиакатастрофа Ту-154 произошла через 70 секунд после взлета. И взрывчатки на борту не было.

Сегодня в Москве правительственная комиссия озвучила первые выводы о крушении. Основные поисково-спасательные работы в Черном море завершены. Все необходимые для анализа части самолета достали на поверхность.

Но что происходило на борту перед катастрофой – черный ящик не прояснил.

"Радиообмен был крайне краток. Крайне краток. Вы можете себе представить, что особая ситуация развивалась в течение десяти секунд. Вот что можно сказать за 10 секунд?" – спрашивает Сергей Байнетов, начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ.

Это первая пресс-конференция правительственной комиссии, ее возглавляет министр транспорта. Чиновник подтвердил – основная поисково-спасательная операция завершена.

"Район катастрофы обследован полностью. В ходе поисковых мероприятий обнаружены и подняты с поверхности воды на сегодняшний день 19 тел. Более 230 фрагментов погибших, 13 крупных и почти 2000 мелких обломков", – сказал Максим Соколов, министр транспорта РФ.

Но всех интересуют вопрос – что стало причиной падения ТУ-154.

"Эти причины лежат в области и человеческого фактора, и авиационной техники, и внешних условий. Мы сделали выводы, о том, что теракта, ну во всяком случае взрыва на борту, не было", – заверил Сергей Байнетов, начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России.

Рассматривают семь версий, но какие – не говорят. За час выступления – одни предположения. А вот конечный пункт полета – представитель Минобороны озвучил четко – не Алеппо.

"Ансамбль имени Александрова по инициативе его начальника и художественного руководителя Валерия Халилова летел с одной целью: дать большой полномасштабный концерт на авиабазе Хмеймим", – отметил Николай Панков, заместитель министра обороны РФ.

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