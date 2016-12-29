Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Крушение Ту-154 в России: новые подробности (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7844/87_main.1483036031.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/87_tn.1483036031.jpg Мир В ходе поисковых мероприятий обнаружены и подняты с поверхности воды на сегодняшний день 19 тел

Крушение Ту-154 в России: новые подробности (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 20:26

В ходе поисковых мероприятий обнаружены и подняты с поверхности воды на сегодняшний день 19 тел


Авиакатастрофа Ту-154 произошла через 70 секунд после взлета. И взрывчатки на борту не было.

Сегодня в Москве правительственная комиссия озвучила первые выводы о крушении. Основные поисково-спасательные работы в Черном море завершены. Все необходимые для анализа части самолета достали на поверхность.

Но что происходило на борту перед катастрофой – черный ящик не прояснил.

"Радиообмен был крайне краток. Крайне краток. Вы можете себе представить, что особая ситуация развивалась в течение десяти секунд. Вот что можно сказать за 10 секунд?" – спрашивает Сергей Байнетов, начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ.

Это первая пресс-конференция правительственной комиссии, ее возглавляет министр транспорта. Чиновник подтвердил – основная поисково-спасательная операция завершена.

"Район катастрофы обследован полностью. В ходе поисковых мероприятий обнаружены и подняты с поверхности воды на сегодняшний день 19 тел. Более 230 фрагментов погибших, 13 крупных и почти 2000 мелких обломков", – сказал Максим Соколов, министр транспорта РФ.

Но всех интересуют вопрос – что стало причиной падения ТУ-154.

"Эти причины лежат в области и человеческого фактора, и авиационной техники, и внешних условий. Мы сделали выводы, о том, что теракта, ну во всяком случае взрыва на борту, не было", – заверил Сергей Байнетов, начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России.

Рассматривают семь версий, но какие – не говорят. За час выступления – одни предположения. А вот конечный пункт полета – представитель Минобороны озвучил четко – не Алеппо.

"Ансамбль имени Александрова по инициативе его начальника и художественного руководителя Валерия Халилова летел с одной целью: дать большой полномасштабный концерт на авиабазе Хмеймим", – отметил Николай Панков, заместитель министра обороны РФ.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина". 
крушение, самолет, расследование, Ту-154, черный ящик, россии
Все новости по теме Крушение Ту-154.

Вы сейчас просматриваете новость "Крушение Ту-154 в России: новые подробности (видео)". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Программа "События"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.