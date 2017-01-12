Крушение Ту-154: в России окончательно отмели версию теракта

В ходе экспертиз не обнаружилось ни одного фактора, который хотя бы косвенно свидетельствовал в пользу теракта или обстрела с земли, сообщают источники

На днях в РФ были завершены назначенные военным следствием взрывотехнические экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154Б-2, разбившегося 25 декабря 2016 года сразу после вылета с сочинского аэродрома Адлер.

Следов криминального взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой эксперты не обнаружили — таким образом, высказываемые ранее предположения о теракте были изучены следствием и аргументированно исключены из списка возможных причин катастрофы, жертвами которой стали 92 человека, пишет российский "Коммерсант".

Издание напоминает, что террористическая версия крушения Ту-154, летевшего на российскую военную базу в Сирию, изначально не называлась в числе приоритетных, однако отрабатывалась ФСБ и главным военным следственным управлением СКР в ходе возбужденного уголовного дела. В рамках этого дела были назначены взрывотехнические экспертизы обломков фюзеляжа лайнера, останков пассажиров, их личных вещей и перевозимого Ту-154 гуманитарного груза.

Экспертам-взрывотехникам военные следователи поручили в первую очередь проверить извлеченные из воды багаж, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа на наличие следов взрывчатки. Кроме того, специалисты должны были оценить специфику повреждений конструкций самолета, на которых взрывная волна от заложенной в салоне бомбы оставляет характерные разрывы с загнутыми наружу краями. Отдельным предметом изучения стали сквозные отверстия в некоторых деталях самолета, которые могли образоваться как при разрушении лайнера после удара о воду, так и от воздействия осколков бомбы или сработавшей возле самолета ракеты.

Летящая на скорости около 2000 м/с шрапнель, как пояснил близкий к следствию источник, "вырубает" в алюминиевой обшивке аккуратные, словно вырезанные лобзиком, дырки. Падение же самолета происходит при скоростях на порядок ниже, поэтому вокруг пробоины в этом случае обязательно появится и хорошо различимая деформация металла.

Также экспертам пришлось искать и сами осколки. Начинка бомбы, по мнению специалистов, обычно пробивает тела и обшивку самолета насквозь, но в случае попадания в несущую конструкцию и нескольких рикошетов может и остаться внутри салона.

Как пояснил собеседник издания, ни одного фактора, который хотя бы косвенно свидетельствовал в пользу теракта или обстрела с земли, эксперты не обнаружили.

Таким образом, исключив террористическую версию катастрофы Ту-154Б-2, специалисты сосредоточились на другой — ошибке, возможно, допущенной экипажем.

Напомним, самолет, по данным очевидцев, не падал, а плавно снижался к поверхности воды, нос машины при этом был "неестественно задран". Эта картина происшедшего, по данным специалистов, свидетельствует о том, что машина была по какой-то причине выведена экипажем на закритические углы атаки и в этом положении никак не могла набрать высоту.

Дать точный ответ относительно причин аварии смогут военно-авиационные эксперты, которые заняты сейчас анализом информации, полученной с параметрического и речевого самописцев Ту-154. Последние не исключают, что ошибкам летчиков могли поспособствовать и какие-то возникшие при взлете технические проблемы.

Как сообщалось, самолет Ту-154 Минобороны РФ упал в Черное море рано утром 25 декабря, совершая полет из Сочи на авиабазу Хмеймим в Сирии. На борту находились 92 человека, в основном артисты ансамбля песни и пляски им. Александрова, а также сотрудники СМИ и военные. Все они погибли.