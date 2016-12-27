Крушение Ту-154: всплыла новая возможная причина катастрофы

Самолет Ту-154 при маневре во время разворота на скорости 500 километров в час столкнулся с водой, так как был сильно задрана носовая часть авиалайнера. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Отмечается, что катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию.

"Катастрофа произошла, когда пилоты убирали механизацию (в выпущенном состоянии увеличивает подъемную силу крыла – Ред.). При этом по пока непонятным причинам самолет шел с большим углом тангажа. По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном на скорости около 510 км/ч", – рассказал исчтоник.

В свою очередь другой источник, близкий к расследованию катастрофы, утверждает, что Ту-154 болтало из стороны в сторону из-за того, что самолет шел с большим углом атаки.

Источники не исключают, что катастрофа могла случиться из-за сочетания нескольких причин одновременно, в их числе они назвали ошибочные действия экипажа и неполадку одного из двигателей.

Угол тангажа – это угол между продольной (от носа к хвосту) осью самолета и горизонтальной плоскостью. При большом положительном угле тангажа (задран нос) авиалайнер может выйти на критические показатели и потерять подъемную силу, произойдет так называемые сваливание с эшелона.

Напомним, сейчас основные версии, которые рассматривает ФСБ РФ – это неисправность самолета, попадание инородного тела в двигатель, ошибка пилота и некачественное топливо. Признаков теракта спецслужбы пока не обнаружили.

Как сообщалось, Ту-154 Минобороны России потерпел крушение утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи, где он приземлялся для дозаправки. Самолет направлялся в Латакию (Сирия).

В результате катастрофы погибли все 92 человека, находившиеся на борту: восемь членов экипажа и 84 пассажира — ансамбль имени Александрова во главе с художественным руководителем Валерием Халиловым, журналисты трех телеканалов, представитель благотворительной организации, военнослужащие и чиновники.