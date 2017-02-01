Крымский пляж назвали одним из "самых сексуальных" в Европе

Сегодня, 04:27

Компанию крымскому пляжу составили две итальянские зоны отдыха и одна турецкая, отмечаю туристический портал

Крымское побережье. Фото: архив &quot;Сегодня&quot;
Крымское побережье. Фото: архив "Сегодня"

Портал Argophilia Travel New оценил "Массандровский пляж", который находится в Ялте, и он попал в четверку "самых сексуальных" пляжей Европы, передает Lenta.ru.

Как отмечают авторы рейтинга, данный пляж в оккупированном Крыму является "лучшим и самым интересным" на полуострове. Кроме того журналисты акцентируют внимание на прибережную инфраструктуру, где есть множество хороших ресторанов, где туристы смогут утолить голод. Они также рекомендуют путешественникам побывать в местных ночных клубах.

В рейтинг, места в котором не ранжируются, также вошли пляжи итальянского полуострова Гаргано, вдающегося в Адриатическое море. В регионе, расположенном на востоке Италии, можно найти сотни уединенных прибрежных зон отдыха.

В список включили еще одно итальянское направление — так называемый "Пляж кроликов" на вулканическом острове Лампедуза в Средиземном море, в 205 километрах от Сицилии. Кроме того, в перечне отвели место для пляжа Barbaros в окрестностях турецкого города Бодрум, на побережье Эгейского моря.

Стоит отметить, что авторы не уточняют, на каком основании пляжи из рейтинга признаны "самыми сексуальными".

Также стоит отметить, что после оккупации Россией полуострова, люди стали отмечать об упадке курортных зон в Крыму и о грязных пляжах.

Кроме того, российские пропагандисты пошли еще дальше. Они выдают в интернете переполненный бразильский пляж за берег оккупированного Крыма.
Крым, рейтинг, пляж

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