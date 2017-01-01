Кубок Хопмана: США разгромила Чехию, испанцы обыграли действующих чемпионов

Во второй день соревнований состоятся матчи Франция – Германия и Швейцария – Великобритания

В австралийском городе Перт стартовали матчи ежегодного теннисного выставочного турнира Кубок Хопмана.

В первом матче в группе В США разгромила команду Чехии – 3:0

Коко Вандевей (США) – Люси Градецка (Чехия) – 6:4, 6:2

Джек Сок (США) – Адам Павлашек (Чехия) – 7:5, 3:6, 6:3

Вадевей / Сок – Градецка / Павлашек – 2:4, 4:2, 4:1

А во втором матче дня Испания одержала волевую победу над действующими победителями турнира австралийцами – 2:1.

Ник Кириос (Австралия) – Фелисиано Лопес (Испания) – 6:3, 6:4

Дарья Гаврилова (Австралия) – Лара Арруабаррена (Испания) – 5:7, 1:6

Кириос / Гаврилова – Лопес / Арруабаррена – 0:4, 2:4

Во второй день соревнований состоятся матчи Франция – Германия (дневная сессия) и Швейцария – Великобритания (ночная сессия).