Кубок Испании: суперматч "Атлетик" – "Барселона" пройдет уже в 1/8 финала

В пятницу, 23 декабря состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании. Таким образом, из всех матчей стадии можно выделить поединки "Реала" против "Севильи", а также "Барселоны" против "Атлетика".

Все пары 1/8 финала:

"Лас-Пальмас" – "Атлетико"

"Алькоркон" – "Кордова"

"Атлетик" – "Барселона"

"Реал" – "Севилья"

"Реал Сосьедад" – "Вильярреал"

"Депортиво" – "Алавес"

"Валенсия" – "Сельта"

"Осасуна" – "Эйбар"