Кубок Испании: суперматч "Атлетик" – "Барселона" пройдет уже в 1/8 финала
"Атлетик" попытается остановить "Барселону", а "Реал" сыграет против "Севильи"
В пятницу, 23 декабря состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании. Таким образом, из всех матчей стадии можно выделить поединки "Реала" против "Севильи", а также "Барселоны" против "Атлетика".
Все пары 1/8 финала:
"Лас-Пальмас" – "Атлетико"
"Алькоркон" – "Кордова"
"Атлетик" – "Барселона"
"Реал" – "Севилья"
"Реал Сосьедад" – "Вильярреал"
"Депортиво" – "Алавес"
"Валенсия" – "Сельта"
"Осасуна" – "Эйбар"
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