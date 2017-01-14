Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Мировые новости
Кубок шести наций признан самым посещаемым турниром в мире http://www.segodnya.ua/img/article/7882/57_main.1484408987.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/57_tn.1484408987.jpg Мир Средняя посещаемость каждого отдельно взятого матча равна 72 000 человек

Кубок шести наций признан самым посещаемым турниром в мире

Сегодня, 17:49

Средняя посещаемость каждого отдельно взятого матча равна 72 000 человек

Фото AFP
Фото AFP

Регбийный Кубок шести наций занял первую строчку в рейтинге наиболее посещаемых спортивных соревнований планеты за последние 5 лет.

Это стало известно в результате публикации отчета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В 2015 году турнир посетило свыше миллиона болельщиков, а средняя посещаемость каждого отдельно взятого матча равна 72 000 человек.

На втором месте расположилась американская НФЛ, средняя численность которой в 2015 году составила порядка 68 400 зрителей. На третьем – чемпионат мира по футболу 2014 года, который проводился в Бразилии. Его средняя посещаемость равна 53 592 болельщиков.

Также помимо Кубка шести наций в рейтинг попал и регбийный Кубок мира. Он занял итоговую 4 строчку. В 2015 году его посетило почти 2,5 миллиона болельщиков при средней посещаемости порядка 51 621 человек.
футбол, регби, американский футбол, ЧМ-2014, НФЛ, Кубок шести наций

Вы сейчас просматриваете новость "Кубок шести наций признан самым посещаемым турниром в мире". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Спорт сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Легендарный стадион "Маракана" превратился в руины

11 Января, 12:33

Везде царит запах плесени, помещения залиты водой, а по углам прячутся бродячие животные

Мир

Самолет с американскими футболистами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

24 Декабря 2016, 13:58

Инцидент произошел в пятницу вечером в международном аэропорту штата Висконсин

Другие

Регбист жестким приемом срубил девушку-арбитра во время матча

15 Декабря 2016, 21:15

Спортсмену грозит длительная дисквалификация за грубость на поле

Другие

Даррен Шарпер. Фото movietvtechgeeks.com

Победитель Супербоула получил 20 лет тюрьмы за изнасилование

30 Ноября 2016, 12:27

Спортсмен подмешивал своим жертвам снотворное

Футбол

Фото Instagram

Горячая кубинка шантажирует звезду американского футбола секс-видео

25 Ноября 2016, 20:19

Девушка записала интимное видео во время отдыха с футболистом, а теперь требует от него 2 миллиона долларов

Другие

Денис Здоровец. Фото rugby.org.ua

На Донбассе погиб украинский регбист

11 Ноября 2016, 17:14

Денис Здоровец раньше выступал за "Авиатор"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.