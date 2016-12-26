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Крушение Ту-154: разговоры о теракте считают преждевременными, а к поискам погибших привлекут еще более тысячи военных http://www.segodnya.ua/img/article/7830/16_main.1482719499.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/16_tn.1482719499.jpg Мир В катастрофе самолета погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа

Крушение Ту-154: разговоры о теракте считают преждевременными, а к поискам погибших привлекут еще более тысячи военных

Сегодня, 04:31

В катастрофе самолета погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа

В катастрофе самолета погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа, фото AFP
В катастрофе самолета погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа, фото AFP

Cамолет Ту-154 Минобороны РФ, который летел после дозаправки из Сочи в сирийскую Латакию, исчез с экранов радаров около 5:00 (по Киеву) 25 декабря. В катастрофе самолета Ту-154 погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Версия теракта на борту Ту-154 не является основной.

По предварительным данным, катастрофа самолета произошла из-за того, что во время набора высоты возникла техническая неисправность, которую не удалось быстро устранить. Рассматривается версия об ошибке пилотирования.

На борту лайнера находились артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, 8 членов экипажа и военные.

По последним данным, из воды поднято 11 тел погибших. Операция в районе катастрофы будет продолжаться круглосуточно.

Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем общенационального траура. Такое решение в связи с авиакатастрофой, произошедшей над Черным морем, было принято президентом РФ Владимиром Путиным.

Кроме того, российский лидер постановил приспустить государственные флаги на всей территории страны; предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи; принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших.

Ту-154 был технически исправен

Самолет Ту-154, потерпевший крушение над Черным морем, был технически исправен, заявил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил России Сергей Байнетов.

"Самолет был технически исправен. Крайние регламентные работы проводились в сентябре 2016 года", – сказал Байнетов. Он также подчеркнул, что командир экипажа майор Роман Волков был летчиком первого класса, а экипаж неоднократно выполнял полеты в Сирию.

Минобороны тем временем сообщило, что определено предположительное место падения самолета.

"В этом районе к обследованию рельефа дна приступили корабли, оборудованные гидролокаторами бокового обзора. Продолжается переброска самолетами ВТА водолазов и водолазного оборудования из пунктов постоянной дислокации", – говорится в сообщении пресс-службы минобороны.

Масштабы операции на месте крушения увеличатся

Масштабы операции и задействованных сил на месте крушения Ту-154 все время увеличиваются, к утру они увеличатся кратно, заявил журналистам первый замглавы Минобороны России Руслан Цаликов.

По сообщению Минобороны РФ, сейчас поисковые работы в Черном море ведут 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, беспилотники и телеуправляемые глубоководные аппараты.

"В настоящее время в район поиска продолжают прибывать дополнительные силы поисково-спасательного обеспечения – корабли, водолазы и авиационная техника. В поисках задействованы 32 судна и катера, 80 водолазов, пять вертолетов, БПЛА и телеуправляемые глубоководные аппараты", – говорится в сообщении.

"В район поиска ожидается прибытие спасательных судов Черноморского Флота, с оборудованием, позволяющем выполнять сложные водолазные работы на глубинах до 400 м", – добавили в ведомстве.

Также на аэродроме Адлер в постоянной готовности находятся четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации.

В ведомстве также сообщили, что тела погибших в результате катастрофы доставят в Москву, чтобы специалисты 111-го Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны России провели генетическую экспертизу.

Компенсация

Все семьи солистов ансамбля имени Александрова, погибших при крушении самолета Ту-154 в районе Сочи, получат выплаты в размере одного миллиона рублей. Об этом  в пресс-службе Фонда социального страхования.

"По предварительным данным, все 64 были застрахованы. Завтра будет выясняться, у кого из них были иждивенцы. Также будут встречи с родственниками", — сообщили в пресс-службе фонда.

До этого фонд установил выплаты семьям девяти журналистов и Елизаветы Глинки. ФСС выплатит компенсации в размере миллиона рублей всем семьям погибших, находившихся при исполнении трудовых обязанностей.

Ранее сообщалось, что министр труда и социальной защиты Максим Топилин поручил организовать работу по выплатам семьям погибших. В частности, Пенсионный фонд России должен установить им пенсии в связи с потерей кормильца.

Представитель страховой компании "Согаз" заявил, что семьи военных, погибших в катастрофе, получат более чем по 5,8 миллиона рублей.

Президенты и политики продолжают выражать соболезнования в связи с крушением Ту-154.
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