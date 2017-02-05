Латвия отгородилась от России 23-километровым забором

Сегодня, 04:42

Забор должен быть возведен на всей 276-километровой границе между двумя странами

Строительство планируют завершить в 2019 году. Фото: Sputnik Латвия
Строительство планируют завершить в 2019 году. Фото: Sputnik Латвия

На границе Латвии и Российской Федерации уже установлено 23 км забора. Завершение строительства планируется в 2019 году. Об этом рассказала пресс-секретарь Государственной пограничной охраны Евгения Позняк, сообщает "Пресса Украины".

По словам Позняк, на работы по строительству забора в 2017 году будет выделено 6,3 млн евро. "В настоящее время на границе оборудована пограничная полоса длиной 65 км, а также установлен забор длиной 23 км", – рассказала она.

Согласно планам, забор должен быть возведен на всей 276-километровой границе между двумя странами. Минимальная высота ограждения должна составлять 2,7 метра. Данные работы латвийские власти оценили в 17 млн евро.

Отметим, что работы по строительству забора начались еще в 2015 году. Их планируют завершить до 2019 года.

Напомним, в 2017 году Литва собирается построить забор на границе с Калининградской областью РФ. Экс-министр обороны заявил, что таким образом страна попытается показать России, что надеется на улучшение ее отношение к соседям.
Латвия, забор

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