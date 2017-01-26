Лавров назвал ключевое условие для налаживания отношений РФ и США

По его словам, российская сторона рассчитывает на то, что Трамп будет придерживаться линии на отказ от вмешательства во внутренние дела других государств

Глава российского МИД Сергей Лавров, выступая в Госдуме РФ на "правительственном часе", рассказал о перспективах отношений России и США. По его словам, в Москве не испытывают иллюзий от того, что будет новая "перезагрузка", сообщает "РИА Новости".

"Никаких наивных ожиданий у нас нет. Знаем, что Трамп считается мастером заключать сделки, но Владимир Путин тоже умеет договариваться, и всегда в интересах России", – сказал Лавров.

Для восстановления взаимодействия с Вашингтоном потребуется время и серьезная работа, отметил глава МИД, подчеркнув, что "диалог с США и Евросоюзом не может строиться иначе, как на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга".

При этом Лавров добавил, что российская сторона рассчитывает на то, что Трамп, будет придерживаться линии на отказ от вмешательства во внутренние дела других государств, о которой он заявлял ранее.

Ранее бывший представитель США в ООН Залмай Халилзад высказал мнение, что Трамп сможет вести дела с Путиным, если "закроет глаза" на Крым.

Как известно госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявлял, что Администрация Трампа не намерена признавать вхождение Крыма в состав России, если только с этим не согласится народ Украины.