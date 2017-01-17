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Лавров назвал способ остановить войну в Сирии http://www.segodnya.ua/img/article/7889/73_main.1484649184.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/73_tn.1484649184.jpg Мир Терроризм на сирийской земле нужно беспощадно бить и добивать, считает российский дипломат

Лавров назвал способ остановить войну в Сирии

Сегодня, 12:33

Терроризм на сирийской земле нужно беспощадно бить и добивать, считает российский дипломат

Разрушенный вйной Алеппо в Сирии. Фото: AFP
Разрушенный вйной Алеппо в Сирии. Фото: AFP

Для того, чтобы прекратить войну в Сирии, необходимо применить силу против террористов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Про его мнению, терроризм нужно беспощадно с помощью силы бить и добивать.

"Остановить эту войну, обеспечить права не только христиан, но и мусульман и прочих людей, которые живут и жили всю жизнь в Сирии, в других странах региона, можно, прежде всего используя силу, потому что терроризм нужно беспощадно бить и добивать. Именно этим и занимаемся, помогаем сирийской армии и тем ополченцам, которые вместе с сирийской армией участвуют в антитеррористической борьбе", – сказал Лавров.

Как сообщал Fox News со ссылкой на двух американских чиновников, Россия увеличивает военное присутствие в Сирии вопреки заявлениям о начале его сокращения. На это в Минобороны РФ ответили, что данная информация западных СМИ является "уткой" и она не соответствует действительности.

Напомним, в Сирии с 29 декабря начало действовать перемирие, о котором договорились Россия, Турция и Иран. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, стороны договорились не только о прекращении огня в многострадальной Сирии, но и начать процесс мирных переговоров по урегулированию ситуации.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу признал, что Россия превратила Сирию в полигон для испытания новых вооружений. По его словам, сто шестьдесят два образца современного и модернизированного вооружения апробированы в ходе боевых действий в Сирии.
россия, Сирия, война, терроризм, лавров, рф
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