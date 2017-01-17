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Лавров назвал условия для налаживания отношений с США, ЕС и НАТО http://www.segodnya.ua/img/article/7889/19_main.1484643230.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/19_tn.1484643230.jpg Мир По его словам, Москва готова выстраивать отношения с позиции равноправия и взаимного учета интересов

Лавров назвал условия для налаживания отношений с США, ЕС и НАТО

Сегодня, 10:51

По его словам, Москва готова выстраивать отношения с позиции равноправия и взаимного учета интересов

Лавров. Фото: AFP
Лавров. Фото: AFP

Россия готова выстраивать отношения с США, ЕС и НАТО на основе взаимного уважения, без навязывания ценностей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает "РИА Новости".

"Мы ищем совпадающие интересы со всеми теми, кто готов делать так, чтобы мировая экономика развивалась в интересах всех без исключения стран и народов, ищем общие подходы с теми, кто понимает безальтернативность объединения усилий для борьбы с терроризмом и прочими современными угрозами, мы ищем объединения с теми, кто готов работать с нами на равноправной взаимовыгодной основе, на основе учета интересов друг друга и выстраивании баланса таких интересов", – сказал он итоговой пресс-конференции.

По словам Лаврова, с этих позиций РФ работает и в ООН, и в БРИКС, в "Группе 20-ти", в СНГ, в ШОС, в ОДКБ, в Евразийском экономическом союзе и в других многосторонних структурах.

"С этих же позиций выстраиваем свои отношения с партнерами и союзниками в самых разных регионах мира. С этих же позиций, с позиции равноправия и взаимного учета интересов, взаимного уважения мы готовы выстраивать отношения с США, с ЕС и с НАТО, без импорта ценностей, без попыток навязывать там какие-то ценности, тем более, что, как показывают информационные войны, эти ценности себя уже достаточно серьезно дискредитировали", – отметил глава МИД РФ.

Ранее госсекретарь США Джон Керри заявил во время интервью на канале CNN, что не считает российско-американские отношения плохими в последние годы, однако, по его мнению, проблемы в них возникали по вине российского руководства.
россия, США, нато, евросоюз, лавров

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