Лавров объяснил, почему так важен визит Тиллерсона в Москву

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что приезд в Москву госсекретаря США Рэкса Тиллерсона позволит прояснить перспективы взаимодействия между американцами и россиянами. Об этом он заявил во время переговоров с американским коллегой, передает "РИА Новости".

По его словам, визит Тиллерсона в Москву своевременный в связи с последними событиями в мире.

"Считаю ваш приезд весьма своевременным, он предоставляет необходимую возможность для того, чтобы, как и договаривались президенты Путин и Трамп, откровенно и честно попытаться прояснить перспективы взаимодействия по всем вопросам, прежде всего по формированию широкого антитеррористического фронта. Это особенно важно в период, когда, как мы понимаем, еще не все ключевые посты в госдепартаменте заполнены, и в этой связи оперативно получать разъяснения по текущим, да и перспективным делам, совсем непросто", – сказал Лавров в начале переговоров.

Напомним, что до визита в Москву, Тиллерсон успел провести телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, которого заверил, что США не отступают от своей позиции по Украине и поддерживают нерушимость ее границ, которые временно нарушила Россия.