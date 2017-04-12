Лавров объяснил, почему так важен визит Тиллерсона в Москву
Российский дипломат назвал визит госсекретаря своевременным на фоне последних мировых событий
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что приезд в Москву госсекретаря США Рэкса Тиллерсона позволит прояснить перспективы взаимодействия между американцами и россиянами. Об этом он заявил во время переговоров с американским коллегой, передает "РИА Новости".
По его словам, визит Тиллерсона в Москву своевременный в связи с последними событиями в мире.
"Считаю ваш приезд весьма своевременным, он предоставляет необходимую возможность для того, чтобы, как и договаривались президенты Путин и Трамп, откровенно и честно попытаться прояснить перспективы взаимодействия по всем вопросам, прежде всего по формированию широкого антитеррористического фронта. Это особенно важно в период, когда, как мы понимаем, еще не все ключевые посты в госдепартаменте заполнены, и в этой связи оперативно получать разъяснения по текущим, да и перспективным делам, совсем непросто", – сказал Лавров в начале переговоров.
Напомним, что до визита в Москву, Тиллерсон успел провести телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, которого заверил, что США не отступают от своей позиции по Украине и поддерживают нерушимость ее границ, которые временно нарушила Россия.
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