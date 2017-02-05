Лавров пояснил, почему РФ запретила ввозить товары из ЕС

Глава МИД России отметил, что российский власти могли бы снять санкции, но первый шаг должен сделать Европейский союз

Россия в зеркальном порядке ответила на санкции Евросоюза, а также предотвратила потенциальную недобросовестную конкуренцию на российском сельскохозяйственном рынке. Об этом в интервью австрийскому журналу Profil рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Lenta.ru.

По его словам, отсутствие контрмер российской стороны против ЕС могло привести к проблемам на сельскохозяйственном рынке России.

"Европейские санкции ограничивают возможность для наших банков получать займы для финансирования сельского хозяйства. Это означает, что сельхозпроизводители из ЕС на российском рынке извлекли бы выгоду из условий недобросовестной конкуренции. Мы должны были сбалансировать ситуацию", – сказал Лавров.

Отвечая на вопрос журналиста о том, при каких условиях Москва готова отменить контрсанкции, Лавров отметил, что не Россия вводила ограничения, не ей их и снимать.

Напомним, Россия в августе 2014 года ввела ограничения на импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Кроме того, список стран, в отношении которых были введены санкции, был расширен – в него также вошли Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн.

Как заявляли в РФ 5 августа 2016 года, российскими властями за год было "забраковано" более 7 тысяч тонн продукции, которая в России подпадает под санкции и подлежит уничтожению. В Россельхознадзоре отметили, что больше всего пострадали от российских санкций яблоки, груши, персики, томаты, перец, баклажаны, клубника, апельсины, нектарин, виноград, а также продукция животного происхождения.