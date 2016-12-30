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Лавров предложил Путину радикальный ответ на новые санкции США http://www.segodnya.ua/img/article/7846/72_main.1483095390.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/72_tn.1483095390.jpg Мир По его словам, Москва не может оставить подобные "выходки" без ответа, взаимность – это закон дипломатии в международных отношениях

Лавров предложил Путину радикальный ответ на новые санкции США

Сегодня, 12:52

По его словам, Москва не может оставить подобные "выходки" без ответа, взаимность – это закон дипломатии в международных отношениях

Лавров. Фото: AFP
Лавров. Фото: AFP

МИД РФ предлагает президенту РФ Владимиру Путину выслать 35 американских дипломатов из РФ в качестве ответной меры на аналогичные действия Вашингтона, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы, конечно же, не можем оставить подобные выходки без ответа, взаимность – это закон дипломатии в международных отношениях, поэтому российский МИД совместно с нашими коллегами из других ведомств внес предложения на рассмотрение президента РФ о том, чтобы объявить персонами нон-грата 31 сотрудника посольства США в Москве и четверых дипломатов из Генерального консульства США в Санкт-Петербурге", – сказал Лавров в специальном заявлении.

Министр напомнил, что под новые американские санкции подпала ФСБ, и ряд других российских ведомств и физических лиц и санкции также охватили 35 российских дипломатов, которые должны покинуть территорию США до конца дня 1 января.

"Кроме этого, нам запрещено пользоваться собственностью, которая является государственной собственностью РФ. Это одна дача для отдыха наших сотрудников посольства в Вашингтоне и вторая дача для отдыха сотрудников постпредства РФ при ООН", – отметил глава МИД РФ.

"Манеры наших коллег вполне очевидны, и в том, и в другом случае дачи предполагались для того, чтобы дети в период зимних каникул там отдыхали, там лагеря традиционно открываются. Но эти дачи объявлены шпионскими гнездами, как я понимаю из сообщений американской администрации", – заявил Лавров.

В связи с этим, по словам министра, МИД России предлагает запретить американцам в ответ на антироссийские меры пользоваться их дачей в Серебряном бору в Москве и складом на улице Дорожная. "Предложено запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном бору и складом на улице Дорожная. Рассчитываем, что эти предложения будут рассмотрены в самом оперативном порядке", – заявил Лавров.

В минувший четверг США ввели новые санкции против Москвы за осуществленные в период выборов президента США кибератаки.

В частности, госдепартамент объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов.

"Госдепартамент предпринял эти меры как часть всесторонних мер в ответ на вмешательство России в выборы США, а также систематическое преследование наших дипломатов за рубежом, случаи которого участились в течение последних четырех лет и значительно выросли за последние 12 месяцев", – говорится в заявлении.

Кроме того, санкции подразумевали закрытие жилых комплексов российских дипломатов в штате Мэриленд и Нью-Йорке, которые, как утверждают в Вашингтоне использовались "в целях разведки".

В разделе "компании и ведомства" санкционного списка США значатся ФСБ РФ и ГРУ Генштаба РФ как отдельные объекты ограничительных мер. В санкционный список попали глава ГРУ Игорь Коробов и другие члены руководства спецслужбы Игорь Костюков, Владимир Алексеев, Сергей Гизунов.

В команде Дональда Трампа заявили, что введенные администрацией Барака Обамы санкции в отношении России направлены на деле против избранного президента США. "Даже те, кто симпатизирует президенту Обаме по большинству позиций, указывают, что то, что он сделал сегодня, является частью мер, которые можно назвать стремлением "загнать в угол" избранного президента Трампа", – сказал помощник Келлин Конуэй.
В МИД РФ назвали команду Обамы "группой неудачников".

По информации СМИ, выдворяемые из США российские дипломаты попали в очень щекотливое положение.
россия, США, Путин, трамп, лавров, санкции

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Источник:

Интерфакс-Украина

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