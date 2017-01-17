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Лавров рассказал, как американские дипломаты-шпионы переодевались в женщин http://www.segodnya.ua/img/article/7890/19_main.1484654451.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/19_tn.1484654451.jpg Мир Один из работников американского посольства зашел в туалет в женской одежде и переоделся в костюм, вспомнил министр

Лавров рассказал, как американские дипломаты-шпионы переодевались в женщин

Сегодня, 14:01

Один из работников американского посольства зашел в туалет в женской одежде и переоделся в костюм, вспомнил министр

Сергей Лавров. Фото: ТАСС
Сергей Лавров. Фото: ТАСС

Сотрудники посольства США в процессе вербовки своих российских коллег даже переодевались в женщин, участвуя в митингах российской оппозиции. Об этом на пресс-конференции рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает NewsOne.

По его словам, американские дипломаты были замечены переодетыми в женщин во время различных митингов в РФ, однако не сказал, для чего они это делали.

"Дипломаты посольства США неоднократно были замечены на митингах российской оппозиции, в антиправительственных митингах, несанкционированных митингах, в том числе в переодетом виде", – заявил Лавров.

Он вспомнил случай, когда один из работников американского посольства зашел в туалет в женской одежде, где переоделся в костюм.

Кроме того глава российского МИДа заявил о росте числа вербовок со стороны США в отношении дипломатов РФ.

"Если говорить о вербовочных подходах, мы не предавали гласности полную статистику на этот счет, но за последние несколько лет, особенно во время второго срока администрации Барака Обамы, такая недружественная активность в отношении наших дипломатов нарастала", – заверил Лавров.

Как ранее сообщала спикер министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова, сотрудники американских спецслужб пытались завербовать российского дипломата, когда тот покупал в США лекарства для экс-премьера РФ Евгения Примакова.
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