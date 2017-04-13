Лавров рассказал, когда появятся результаты визита Тиллерсона в Москву

Глава МИД РФ сообщил, что после пресс-конференции он еще около часа неформально общался с госсекретарем США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что после официальных переговоров и пресс-конференции он около часа неформально общался с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"После пресс-конференции, кстати около часа, мы неформально поговорили о том, какие возникают возможности (для сближения позиций РФ и США)", – сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.

По его мнению, "наверное, результаты (от вчерашних переговоров) будут нескоро, но, по крайней мере, мы договорились установить диалог по ряду важных вопросов".

Лавров отметил, в частности, разговор шел "об инвентаризации тех проблем, которые были созданы предыдущей администрацией (США) в двусторонних отношениях, а также о механизмах по вопросам выполнения существующих договоров в военно-политической сфере, механизмах, которые призваны сближать, лучше понимать наши позиции по различным региональным кризисам, прежде всего, в отношении сирийского урегулирования".

Он также подчеркнул, что Москва и Вашингтон в ближайшее время приступят к практической реализации договоренностей о создании двусторонних механизмов для обсуждения ключевых проблем и стабилизации отношений.

"Договоренности такие достигнуты, сейчас мы, наверное, уже приступим к практическому формированию диалоговых механизмов, что само по себе немаловажно", – сказал российский министр.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал "потрясающей" работу госсекретаря США Рекса Тиллерсона на переговорах в Москве, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым.