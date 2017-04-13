Лавров: Тиллерсон сегодня санкциями не угрожал

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Москве госсекретарь США Рекс Тиллерсон не упоминал вопрос санкций. "Госсекретарь санкциями сегодня не угрожал", — заявил Лавров на пресс-конференции с Тиллерсоном, – передает RT.

Госсекретарь США также отметил, что стороны не обсуждали вопрос снятия санкций. "Мы не обсуждали вопрос снятия санкций", — сказал Тиллерсон.

Ранее сообщалось, что переговоры Лаврова и Тиллерсона продлились пять часов. Встреча Путина, Лаврова и Тиллерсона продлилась почти два часа.