Лавров: Тиллерсон сегодня санкциями не угрожал

Вчера, 21:27

Переговоры Лаврова и Тиллерсона продлились пять часов

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: Станислав Красильников, ТАСС
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: Станислав Красильников, ТАСС

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на переговорах в Москве госсекретарь США Рекс Тиллерсон не упоминал вопрос санкций. "Госсекретарь санкциями сегодня не угрожал", — заявил Лавров на пресс-конференции с Тиллерсоном, – передает RT.

Госсекретарь США также отметил, что стороны не обсуждали вопрос снятия санкций. "Мы не обсуждали вопрос снятия санкций", — сказал Тиллерсон.

Ранее сообщалось, что переговоры Лаврова и Тиллерсона продлились пять часов. Встреча Путина, Лаврова и Тиллерсона продлилась почти два часа.
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