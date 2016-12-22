Ле Пен анонсировала улучшение отношений ЕС и России

По ее словам, этому способствует приход к власти Дональда Трампа и превосходства Германии на европейском континенте

Избрание будущим президентом США Дональда Трампа и ослабление проевропейской догмы должны способствовать улучшению отношений с Россией, заявила кандидат в президенты Франции, глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, сообщает РИА Новости.

"С точки зрения международной ситуации приход к власти Дональда Трампа и ослабление проевропейской догмы, конец превосходства Германии на европейском континенте должны в значительной степени способствовать установлению более конструктивных и сбалансированных отношений с Россией, в частности, по вопросу сирийского конфликта, но также и по всем вопросам напряженности, которые существуют сейчас", – сказала политик.

Ранее Марин Ле Пен заявила, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США увеличивает ее шансы на президентский пост во Франции.

Как известно, США расширили санкции против России, а ЕС продлил действие своих санкций еще на пол года.