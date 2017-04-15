Ле Пен назвала русских "великим европейским народом"

Кандидат в президенты Франции, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, что желание сотрудничать с Россией является для нее нормальным явлением, передает Корреспондент.

"Русские − это великий европейский народ на востоке континента. Со времен Петра Великого они всегда выражали желание участвовать в сообществе европейских народов. Поэтому желание сотрудничать с ними − что-то нормальное", − отметила Ле Пен.

По ее мнению, Европе следует наладить отношения с Россией для своего "спокойного будущего".

"Франция располагается на противоположном конце континента. С Россией у нас нет каких-либо исторических споров. Мы должны наладить отношения с ней таким образом, чтобы все европейские народы жили в согласии на благо будущего", − добавила Ле Пен.

Напомним, ранее Ле Пен заявила, что признает Крым "российской территорией" в случае победы на выборах. Также она считает оккупацию Крыма Россией законной, за что СБУ запретила ей въезд в Украину.