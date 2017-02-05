Ле Пен обещает выдворить из Франции всех осужденных иностранцев в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Франции, лидер ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен обещает своим избирателям, что защитит страну от исламского фундаментализма и глобализации, если она победит на выборах.

Об этом она заявила на митинге в Лионе в воскресенье, 5 февраля, сообщает Deutsche Welle.

"Что стоит на кону на этих выборах (...), может ли Франция и до сих пор быть свободной нацией", – сказала представитель ультраправых.

"Разделение больше не между левыми и правыми, а между патриотами и глобалистами", – считает Ле Пен.

В речи, которой завершился съезд партии "Национальный фронт", она пообещала выдворить из страны всех иностранцев, осужденных за преступления и правонарушения. Кандидат в президенты назвала исламский фундаментализм и экономическую глобализацию двумя формами тоталитаризма.

"Эти две идеологии хотят поставить Францию на колени", – отметила Ле Пен и добавила, что ношение мусульманских женских головных уборов, которые закрывают лицо, а также молитвы на улицах являются неприемлемыми культурными опасностями.

Как сообщалось, среди пунктов опубликованной накануне программы, в частности, содержится обещание в случае избрания Ле Пен президентом начать переговоры с Европейским Союзом об изменении условий членства Франции в нем, а также ослаблении роли самого ЕС. Речь идет об отмене Еврозоны, свободных границ внутри объединения и бюджетных правил. Если же другие государства-члены не согласятся на это, то в течение шести месяцев Ле Пен обещает провести референдум о выходе Франции из ЕС – так называемый Frexit.

Согласно последним опросам, Марин Ле Пен имеет высокие шансы выйти во второй тур выборов, которые запланированы на апрель-май 2017 года. Другими вероятными финалистами президентской гонки является бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и кандидат от "республиканцев", экс-премьер-министр Франсуа Фийон.



