Ле Пен пообещала остановить "Шенген"

Сегодня, 08:56

Кандидат в президенты Франции намерена выселять исламских радиквалов из страны

Марин Ле Пен. Фото: AFP
Марин Ле Пен. Фото: AFP

Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что намерена приостановить участие Франции в Шенгенском пространстве, если победит на грядущих президентских выборах".

Кроме того, по словам Ле Пен, она планирует принять меры в  сферах экономики и безопасности.

"В течение первых двух месяцев моего мандата я незамедлительно приму ряд конкретных мер по наиболее необходимым вопросам, чтобы возродить демократию и удовлетворить насущные проблемы в экономической сфере, социальной и в сфере безопасности", – приводят ее слова местные издания.

Она подчеркнула, что речь идет не только о приостановке Шенгенского соглашения, а также о восстановлении контроля на границах страны и высылке иностранцев из списка исламских радикалов.

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 23 апреля, второй – на 7 мая.

Напомним, в Европарламенте представитель партии Ле Пен выступил против безвиза для Украины.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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