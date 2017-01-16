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Ле Пен раскитиковала миграционную политику Франции http://www.segodnya.ua/img/article/7885/35_main.1484557460.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/35_tn.1484557460.jpg Мир Кандидат в резиденты Франции высказаласть против предоставления жилья мигрантам

Ле Пен раскитиковала миграционную политику Франции

Сегодня, 11:04

Кандидат в резиденты Франции высказаласть против предоставления жилья мигрантам

Марин Ле Пен. Фото: instagram news_molniya
Марин Ле Пен. Фото: instagram news_molniya

Кандидат в президенты Франции от ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен подвергла критике политику французских властей в отношении иммигрантов. Об этом она заявила в интервью французской радиостанции РТЛ.

"Мне отвратительна идея (властей Франции – Ред.) принимать иммигрантов, но оставлять на улице французов, у которых нет определенного места жительства. Я лично ставлю на первое место французов, потому что я считаю, что именно к ним должна быть направлена наша национальная солидарность", – сказала Ле Пен.

По ее словам, правительство Франции проводит "безответственную" миграционную политику.

Напомним, лидер французских ультраправых и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, которая была замечена в Трамп-Тауэр 12 января, объяснила свой визит в Нью-Йорк тем, что ищет финансирование на свою президентскую кампанию.

Ранее сообщалось, что все французские банки отказались выдать кредит на президентскую кампанию лидера французских ультраправых Марин Ле Пен.

В конце 2014 года стало известно, что Первый чешско-российский банк выдал французской партии "Национальный фронт" кредит на 9 миллионов евро. Это произошло после того, как ее лидер Марин Ле Пен рассказала, что большинство французских и европейских банков отказываются кредитовать ее партию. В феврале 2016 года "Национальный фронт" заявил о намерении повторно взять кредит у российского банка – на сумму 27 миллионов евро. Однако позже стало известно, что Первый чешско-российский банк был признан банкротом.

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Источник:

Интерфакс

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