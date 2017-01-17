Ле Пен: Крым никогда не был украинским

Кандидат в президенты Франции считает законным так называемый "референдум" на полуострове

Кандидат в президенты Франции, лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен в очередной раз пообещала признать аннексированный Крым частью России.

"Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским", — заявила Ле Пен в интервью "Известиям".

Об этом же Ле Пен говорила и 3 января, в интервью BFMTV. Тогда она сказала, что присоединение Крыма к России не было "незаконным".

"Я не верю, что это была нелегальная аннексия: там прошел референдум, жители Крыма хотели присоединения к России", — сказала политик.

Это заявление вызвало резкую реакцию, Ле Пен пригрозили закрыть въезд на территорию Украины.

Как известно, аннексия Крыма Россией произошла весной 2014 года. Российские военные вторглись на полуостров, после чего был проведен т. н. "референдум", который международное сообщество не признает законным.