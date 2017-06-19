Ле Пен впервые стала депутатом Национального собрания Франции
Она должна будет отказаться от своего мандата в Европейском парламенте
Представитель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен добилась избрания в Национальное собрание Франции по итогам второго тура парламентских выборов в стране. Об этом в аккаунте в сети Twitter сообщил мэр города Энен-Бомон, вице-президент партии Стив Бриуа (Steeve Briois).
"Марин Ле Пен, поздравляю с твоим избранием! Это так заслуженно. Благодарю жителей избирательного округа 6211. 67 процентов (проголосовали за Ле Пен — ред.) в Энен-Бомоне", — написал Бриуа.
Таким образом, Марин Ле Пен впервые стала депутатом Национального собрания Франции. Она должна будет отказаться от своего мандата в Европейском парламенте, поскольку эти полномочия совмещать нельзя.
Выступая в департаменте Па-де-Кале, Ле Пен объявила, что, по предварительным данным, "Национальный фронт" получает шесть мест в Национальном собрании. Такой результат не позволит партии создать собственную фракцию в нижней палате парламента, поскольку для этого необходимо обладать как минимум 15 местами.
18 июня во Франции проходит второй тур выборов в Национальное собрание. На данный момент лидирует партия "Вперед, республика!", лидером которой является президент страны Эммануэль Макрон.
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