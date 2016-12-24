Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что Франции необходимо выйти из Евросоюза, НАТО и еврозоны, пишет греческая газета Dimokratianews.

"Frexit будет частью моей политики", — сказала Марин Ле Пен, добавив, что она планирует участвовать в президентских выборах.

Ле Пен раскритиковала единую европейскую валюту, назвав ее инструментом шантажа.

"Где евро, там выросли цены, налоги и безработица, уменьшились заработные платы и пенсии, и граждане стали беднее",— отметила она и предложила покинуть еврозону Португалии, Италии, Испании, Ирландии, Греции и Кипру, добавив, что "идеально было бы всем этим странам выйти в один день с Францией, и я попытаюсь убедить их".

Прокремлевский политический деятель также заявила, что в случае ее победы на президентских выборах Франция не останется в НАТО, поскольку эта организация якобы потеряла свой смысл.

"Она была создана, когда существовала угроза Варшавского договора и экспансии коммунистического Советского Союза. СССР больше нет, как нет и Варшавского договора. Вашингтон поддерживает существование НАТО для обслуживания своих целей в Европе", — сказала Ле Пен.

Как сообщалось, ранее Ле Пен также заявила о желании снять санкции с России.