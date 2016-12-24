Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Ле Пен выступила за выход Франции из ЕС и НАТО – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7827/9_main.1482582377.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7827/9_tn.1482582377.jpg Мир Прокремлевский политик запланировала Frexit

Ле Пен выступила за выход Франции из ЕС и НАТО – СМИ

Сегодня, 14:25

Прокремлевский политик запланировала Frexit

Марин Ле Пен. Фото: AFP
Марин Ле Пен. Фото: AFP

Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что Франции необходимо выйти из Евросоюза, НАТО и еврозоны, пишет греческая газета Dimokratianews.

"Frexit будет частью моей политики", — сказала Марин Ле Пен, добавив, что она планирует участвовать в президентских выборах.

Ле Пен раскритиковала единую европейскую валюту, назвав ее инструментом шантажа.

"Где евро, там выросли цены, налоги и безработица, уменьшились заработные платы и пенсии, и граждане стали беднее",— отметила она и предложила покинуть еврозону Португалии, Италии, Испании, Ирландии, Греции и Кипру, добавив, что "идеально было бы всем этим странам выйти в один день с Францией, и я попытаюсь убедить их".

Прокремлевский политический деятель также заявила, что в случае ее победы на президентских выборах Франция не останется в НАТО, поскольку эта организация якобы потеряла свой смысл.

"Она была создана, когда существовала угроза Варшавского договора и экспансии коммунистического Советского Союза. СССР больше нет, как нет и Варшавского договора. Вашингтон поддерживает существование НАТО для обслуживания своих целей в Европе", — сказала Ле Пен.

Как сообщалось, ранее Ле Пен также заявила о желании снять санкции с России.
Франция, нато, евросоюз, ле пен, Марин Ле Пен, Frexit

Вы сейчас просматриваете новость "Ле Пен выступила за выход Франции из ЕС и НАТО – СМИ". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Мари Ле Пен. Фото: instagram/news_molniya

Ле Пен заявила, что хочет снять санкции с России

Вчера, 09:53

Ограничительные меры против Москвы являются неэффективными и несправедливыми, считает французский политик

Мир

Ле Пен. Фото: putin24.info

Ле Пен анонсировала улучшение отношений ЕС и России

22 Декабря, 10:14

По ее словам, этому способствует приход к власти Дональда Трампа и превосходства Германии на европейском континенте

Мир

Роспропаганда активно работает против Украины. Изображение: скрин эфира

Кремлевский миф об угрозе украинских националистов стал выглядеть нелепо - Atlantic Council

7 Декабря, 17:20

Эксперт отмечает, что на самом деле Украина, наверное, одна из самых наименее националистических стран в современной Европе

Мир

Марин Ле Пен. Фото: instagram/news_molniya

Опрос показал, как отставка премьера повлияет на выборы во Франции

7 Декабря, 11:28

У Вальса наметились трудности с преодолением барьера в 20%

Мир

Ле Пен. Фото: Twitter

Ле Пен может победить на президентских выборах во Франции – Вальс

17 Ноября, 14:24

По словам французского премьера, все опросы показывают, что кандидат Марин Ле Пен будет присутствовать во втором туре выборов

Мир

Посол Франции в США Жерар Аро. Фото: UN Photo/Amanda Voisard

"Мир рушится на наших глазах": Союзники США созывают экстренные совещания в связи с победой Трампа

9 Ноября, 11:06

Посол Франции в США говорит о "головокружении", а в Японии испытывают сильную неуверенность насчет будущего экономики

Мир

Трамп. Фото: AFP

Ле Пен поздравила Трампа с победой

9 Ноября, 10:59

Лидер французских "правых" поздравила американский народ

Мир

Жан-Мари Ле Пен. Фото: tvc.ru

Европарламент лишил иммунитета Жан-Мари Ле Пена

25 Октября, 16:50

Иммунитет был снят по запросу министерства юстиции Франции в рамках расследования дела об антисемитских высказываниях Ле Пена

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.