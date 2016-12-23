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Ле Пен заявила, что хочет снять санкции с России http://www.segodnya.ua/img/article/7823/17_main.1482479853.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/17_tn.1482479853.jpg Мир Ограничительные меры против Москвы являются неэффективными и несправедливыми, считает французский политик

Ле Пен заявила, что хочет снять санкции с России

Сегодня, 09:53

Ограничительные меры против Москвы являются неэффективными и несправедливыми, считает французский политик

Мари Ле Пен. Фото: instagram/news_molniya
Мари Ле Пен. Фото: instagram/news_molniya

Санкции против России вредят отношениям с Францией, а также разрушительно влияют на французскую экономику, поэтому их нужно снять. Об этом заявила в интервью РИА Новости кандидат в президенты Франции, глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

По ее мнению, ограничительные меры против Москвы являются неэффективными и несправедливыми.

"Я хочу снять эти санкции. Как минимум, те, что касаются Франции. Я всегда считала их одновременно несправедливыми и полностью неэффективными, даже контрпродуктивными", — сказала Ле Пен.

Она отметила, что "они мешают любому диалогу с Россией".

"Мы заинтересованы во взаимодействии с вашей страной и совместной работе по многим вопросам — начиная с противодействия исламскому терроризму и урегулирования сирийского кризиса. Я хочу отметить, что эти санкции разрушительно влияют на нашу экономику, особенно на наше сельское хозяйство", — добавила политик.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции разъединяют страны и не дают сотрудничать в борьбе с терроризмом.

Напомним, лидеры стран Евросоюза приняли решение продлить санкции, действующие в отношении России еще на шесть месяцев. Санкции ЕС предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, сокращение импорта и экспорта, торговли, в частности, нефтью, газом и вооружением.

Кроме того, 20 декабря США расширили список санкций против России в связи аннексией Крыма и агрессией на территории Украины. В список внесены семь физических лиц и несколько десятков организаций, а также два судна под российским флагом. Активы людей и организаций из черного списка (SDN List) будут заморожены на территории США, американским резидентам запрещено иметь с ними отношения.
россия, Франция, отношения, ле пен, санкции

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