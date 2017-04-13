Ле Пен заявила, что является главным защитником французских евреев

Сегодня, 16:01

Она также заявила, что официальный бойкот израильского правительства ее партии является "оскорблением" для "Национального фронта"

Марин Ле Пен. Фото: AFP
Марин Ле Пен. Фото: AFP

Кандидат в президенты Франции от ультраправых Марин Ле Пен заявила, что она является лучшим защитником для французских евреев. Об этом она заявила в интервью израильской газете Makor Rishon, сообщает i24news.

"Очевидно, что многие французские евреи голосуют за нас, потому что они хорошо знают, что я не только не антисемит, но также лучшее оружие для их защиты", – заявила Ле Пен через несколько дней после того, как МИД Израиля осудило ее слова об отрицании ответственности французского государства за массовые аресты евреев в Париже во время Второй мировой войны.

Она также откровенно заявила, что официальный бойкот израильского правительства ее партии является "оскорблением" для "Национального фронта".

"Это радикальный ислам, который угрожает французским евреям, что нападает на них и совершает ужасные убийства", – добавила она.

Напомним, лидер ультраправой партии "Национальный фронт" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен опровергла ответственность французского государства за массовые аресты евреев в Париже во время Второй мировой войны.

Как известно, с 14 по 15 июля 1942 года в Париже и его пригородах было арестовано свыше 13 000 человек, более трети из которых составляли дети. Большинство из них было убито, меньше сотни людей выжили.
Израиль, Франция, ле пен, евреи

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Источник:

Украинская правда

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