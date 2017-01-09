Леброн Джеймс 10 000 раз попал в кольцо с игры в матчах НБА
Это сделало нападающего "Кливленда" 14-м игроком в истории НБА по этому показателю
Форвард "Кливленд Кавальерс" Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА против "Финикс Санз" (120:116) достиг отметки в 10 000 попаданий в кольцо с игры.
Это сделало нападающего 14-м игроком в истории НБА, которому удалось показать подобную результативность. Из действующих баскетболистов только форвард "Даллас Маверикс" Дирк Новицки реализовал больше бросков с игры, чем Леброн: на счету немца 10 445 попаданий.
Первое место удерживает Карим Абдул-Джаббар с показателем в 15 837 попаданий за карьеру.
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