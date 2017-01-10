Легенда "Ливерпуля" Джеррард вывез беременную жену на пляж в Дубае (фото)

Легендарный футболист "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард наслаждается жизнью на пенсии.

После ухода из "Лос-Анджелес Гэлакси" 36-летний футболист объявил о завершении карьеры. Ожидается, что в скором времени он присоединится к академии мерсисайдцев в качестве тренера.

А пока футболист нежится на пляжах Дубая со своей женой Алекс Курран. Джеррард поделился снимком в Instagram, где сообщил, что супруги ждут четвертого ребенка.

"22 недели, мальчик или девочка", – подписал фото экс-футболист.

У Стивена и Алекс уже есть три дочери – 12-летняя Лили-Элла, 10-летняя Лекси и пятилетняя Лурдес.