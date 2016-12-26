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Лэмпард: "Я все еще жду пятилетнего контракта от "Челси", но они мне до сих пор не звонили" http://www.segodnya.ua/img/article/7830/35_main.1482737790.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7830/35_tn.1482737790.jpg Мир Английский ветеран уверен, что будет связан со своей бывшей командой в будущем

Лэмпард: "Я все еще жду пятилетнего контракта от "Челси", но они мне до сих пор не звонили"

Сегодня, 09:36

Английский ветеран уверен, что будет связан со своей бывшей командой в будущем

Фрэнк Лэмпард. Фото AFP
Фрэнк Лэмпард. Фото AFP

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард в шутку заметил, что ждет от лондонцев пятилетнего контракта.

"Я все еще жду пятилетнего контракта от "Челси", но они мне до сих пор не звонили! А я не привык ждать! Мы с Джоном Терри насквозь пропитаны духом "Челси". Что бы ни произошло, я все равно буду связан с "Челси". Возможно, через сезонный абонемент, чтобы ходить и смотреть на них, пока не знаю наверняка.

Не знаю, найдется ли для меня какая-нибудь подходящая роль. Я очень расслаблен и не переживаю на счет этого. Я не тот, кто в конце своей карьеры будет суетиться и думать: "Что теперь будет?" Если подвернется подходящая возможность, я ей воспользуюсь. Конечно, я был бы счастлив вернуться в "Челси", но не всегда все получается так, как ты хочешь", – цитирует 38-летнего Лэмпарда Sky Sports.
футбол, Челси Лондон, Фрэнк Лэмпард

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Источник:

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