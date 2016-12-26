Лэмпард: "Я все еще жду пятилетнего контракта от "Челси", но они мне до сих пор не звонили"

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард в шутку заметил, что ждет от лондонцев пятилетнего контракта.

"Я все еще жду пятилетнего контракта от "Челси", но они мне до сих пор не звонили! А я не привык ждать! Мы с Джоном Терри насквозь пропитаны духом "Челси". Что бы ни произошло, я все равно буду связан с "Челси". Возможно, через сезонный абонемент, чтобы ходить и смотреть на них, пока не знаю наверняка.

Не знаю, найдется ли для меня какая-нибудь подходящая роль. Я очень расслаблен и не переживаю на счет этого. Я не тот, кто в конце своей карьеры будет суетиться и думать: "Что теперь будет?" Если подвернется подходящая возможность, я ей воспользуюсь. Конечно, я был бы счастлив вернуться в "Челси", но не всегда все получается так, как ты хочешь", – цитирует 38-летнего Лэмпарда Sky Sports.