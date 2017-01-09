ФОТОФАКТ. Лео Месси отдыхает с детьми и огромной собакой

Жена пятикратного обладателя "Золотого мяча" показала, как футболист проводит время с детьми и собакой

Жена нападающего "Барселоны" и сборной Аргентины Лео Месси Антонелла Рокуццо в одной из социальных сетей поделилась домашним фото. На нем пятикратный обладатель "Золотого мяча" проводит время с детьми и огромной собакой.

Напомним, что у Месси и Антонеллы двое сыновек: Матео (1 год) и Тиаго (4 года).

В этом сезоне Месси сыграл в 14-ти матчах в Примере и забил 13 голов, также на его счету 5 матчей и 10 голов в Лиге чемпионов.

Антонелла Рокуццо – девушка Лионеля Месси (фото)