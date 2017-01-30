Лесные пожары выжгли Чили и сделали бездомными сотни жителей (фото)
Две провинции в стране объявлены зоной катастрофы, а к тушению огня привлекли армию
В Чили из-за продолжающихся масштабных лесных пожаров погибли 10 человек, в том числе трое пожарных.
Огонь полностью уничтожил небольшой город Санта-Ольга. В центральной части страны зафиксировано 85 очагов возгорания, огонь охватил территорию 190 тысяч гектаров.
Видео: Мощные пожары превратили Чили в настоящий ад
Две провинции объявлены зоной катастрофы. К тушению привлекли армию, но взять ситуацию под контроль пока не удается
На помощь уже прибыли спасатели из США, Франции, Мексики и Перу.
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