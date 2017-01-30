Лесные пожары выжгли Чили и сделали бездомными сотни жителей (фото)

Сегодня, 18:33

Две провинции в стране объявлены зоной катастрофы, а к тушению огня привлекли армию

В Чили из-за продолжающихся масштабных лесных пожаров погибли 10 человек, в том числе трое пожарных.

Огонь полностью уничтожил небольшой город Санта-Ольга. В центральной части страны зафиксировано 85 очагов возгорания, огонь охватил территорию 190 тысяч гектаров.

Видео: Мощные пожары превратили Чили в настоящий ад

Две провинции объявлены зоной катастрофы. К тушению привлекли армию, но взять ситуацию под контроль пока не удается

На помощь уже прибыли спасатели из США, Франции, Мексики и Перу.
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Автор:

Павленко Анастасия

Источник:

"Сегодня"

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