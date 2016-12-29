"Лестер" готов перехватить у "Спартака" итальянского защитника Франческо Ачерби

Защитник итальянского "Сассуоло" Франческо Ачерби может перейти в стан действующего чемпиона Англии "Лестера" за 10 миллионов евро.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что в услугах 28-летнего защитника заинтересован московский "Спартак". При этом, как предполагает itasportpress.it, "Спартаку" может помочь участие в сделке спортивного директора "Сассуоло" Джованни Росси, в работе которого заинтересован главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера. Ранее сообщалось, что "Спартак" уже провел переговоры с Росси.

По сообщению Football Italia, действующий чемпион Англии сделал "Сассуоло" предложение в размере 10 миллионов евро за переход Ачерби.

В текущем сезоне Ачерби принял участие в 28 матчах "Сассуоло" в различных турнирах, в которых отметился тремя голами. В сборной Италии он дебютировал в 2015 году в товарищеской игре против команды Албании, всего за национальную команду Ачерби провел два матча.