"Лестер" купил футболиста в Бельгии за 18 миллионов евро

Действующий чемпион Англии "Лестер Сити" приобрел опорного полузащитника "Генка" Онийнье Ндиди за 18 миллионов евро.

Футболист подписал с "лисами" контракт на 5,5 лет и будет заявлен под 25-м номером. "Лестер" уточняет, что Онийнье присоединится к команде в конце недели после официального разрешения на работу в Англии.

По данным источников Sky Sports, чемпион Англии заплатит за нигерийца 17,7 млн евро. Это вторая по величине покупка в истории "лис": рекорд принадлежит Исламу Слимани, который обошелся команде в 34 млн евро.

Ндиди попал в "Генк" в 18 лет. Он провел два сезона в бельгийской лиге и помог клубу выйти в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Провел пять матчей за сборную Нигерии и дважды выступал вместе с форвардом "лис" Ахмедом Мусой. Футболист стал первым усилением "Лестера" в зимнее трансферное окно.

"Лестер" набрал 21 очко и идет на 15-м месте в Премьер-лиге.