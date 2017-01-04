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"Лестер" купил футболиста в Бельгии за 18 миллионов евро http://www.segodnya.ua/img/article/7855/48_main.1483534457.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/48_tn.1483534457.jpg Мир Чемпион Англии приобрел опорника "Генка" Онийнье Ндиди

"Лестер" купил футболиста в Бельгии за 18 миллионов евро

Сегодня, 17:28

Чемпион Англии приобрел опорника "Генка" Онийнье Ндиди

Онийнье Ндиди. Фото Twitter
Онийнье Ндиди. Фото Twitter

Действующий чемпион Англии "Лестер Сити" приобрел опорного полузащитника "Генка" Онийнье Ндиди за 18 миллионов евро.

Футболист подписал с "лисами" контракт на 5,5 лет и будет заявлен под 25-м номером. "Лестер" уточняет, что Онийнье присоединится к команде в конце недели после официального разрешения на работу в Англии.

По данным источников Sky Sports, чемпион Англии заплатит за нигерийца 17,7 млн евро. Это вторая по величине покупка в истории "лис": рекорд принадлежит Исламу Слимани, который обошелся команде в 34 млн евро.

Ндиди попал в "Генк" в 18 лет. Он провел два сезона в бельгийской лиге и помог клубу выйти в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе. Провел пять матчей за сборную Нигерии и дважды выступал вместе с форвардом "лис" Ахмедом Мусой. Футболист стал первым усилением "Лестера" в зимнее трансферное окно.

"Лестер" набрал 21 очко и идет на 15-м месте в Премьер-лиге.
чемпионат Англии, трансферы, Генк, Лестер, Онийнье Ндиди

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Источники:

Sky Sports, Eurosport

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