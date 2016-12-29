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"Лестер" – лучший клуб 2016 года по версии журналистов http://www.segodnya.ua/img/article/7844/31_main.1483025701.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7844/31_tn.1483025701.jpg Мир Победителя определяли представители изданий из 110 стран мира

"Лестер" – лучший клуб 2016 года по версии журналистов

Сегодня, 17:34

Победителя определяли представители изданий из 110 стран мира

Фото AFP
Фото AFP

"Лестер" признан лучшим клубом 2016 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

"Лисы" в сезоне-2015/16 впервые стали чемпионами Англии, а в текущем – пробились в плей-офф Лиги чемпионов.

Победителя определяли представители изданий из 110 стран мира. За команду Клаудио Раньери отдано 712 голосов (20,71 процента опрошенных). Второе место заняли чемпионы Европы – сборная Португалии (529 голосов, 15,39 процента). Тройку замкнул "Реал" (385 голосов, 11,2 процента).

Лучшим спортивным событием года признан чемпионат Европы-2016 (967 голосов, 28,13 процента). Второе место заняла Олимпиада (880 голосов, 25,6 процента), третье – чемпионат Европы по легкой атлетике (426 голосов, 12,39 процента).
футбол, чемпионат Англии, Реал Мадрид, Евро-2016, сборная Португалии, Лестер

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