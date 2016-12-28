Летом в "Ювентусе" сменится тренер – СМИ

По данным авторитетного итальянского издания Gazzetta dello Sport, главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри был разгневан поражением от "Милана" в Суперкубке Италии (по пенальти). По информации СМИ, между тренером и несколькими игроками "Ювентуса" появились разногласия.

В случае отставки Аллегри по окончании сезона-2016/17 команду возглавит тренер "Фиорентины" Пауло Соуза, а Аллегри может сменить Арсена Венгера в "Арсенале".

Аллегри возглавил "Ювентус" летом 2014 года. Под его руководством туринцы дважды выиграли чемпионат и Кубок Италии. "Ювентус" лидирует в Серии А, набрав 42 очка в 17 матчах.