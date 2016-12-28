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Летом в "Ювентусе" сменится тренер – СМИ http://www.segodnya.ua/img/article/7836/86_main.1482861194.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7836/86_tn.1482861194.jpg Мир Массимилиано Аллегри может покинуть "Ювентус" в конце сезона

Летом в "Ювентусе" сменится тренер – СМИ

Вчера, 19:53

Массимилиано Аллегри может покинуть "Ювентус" в конце сезона

Массимилиано Аллегри не смог завоевать Суперкубок Италии. Фото AFP
Массимилиано Аллегри не смог завоевать Суперкубок Италии. Фото AFP

По данным авторитетного итальянского издания Gazzetta dello Sport, главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри был разгневан поражением от "Милана" в Суперкубке Италии (по пенальти). По информации СМИ, между тренером и несколькими игроками "Ювентуса" появились разногласия.

В случае отставки Аллегри по окончании сезона-2016/17 команду возглавит тренер "Фиорентины" Пауло Соуза, а Аллегри может сменить Арсена Венгера в "Арсенале".

Аллегри возглавил "Ювентус" летом 2014 года. Под его руководством туринцы дважды выиграли чемпионат и Кубок Италии. "Ювентус" лидирует в Серии А, набрав 42 очка в 17 матчах.
тренер, чемпионат Италии, Ювентус Турин, Массимилиано Аллегри

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Источник:

Eurosport

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