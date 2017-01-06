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Левандовски в Китае предлагали контракт на 40 миллионов в год – агент http://www.segodnya.ua/img/article/7860/89_main.1483730498.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/89_tn.1483730498.jpg Мир Польский форвард решил остаться в Европе

Левандовски в Китае предлагали контракт на 40 миллионов в год – агент

Сегодня, 21:21

Польский форвард решил остаться в Европе

Роберт Левандовски. Фото AFP
Роберт Левандовски. Фото AFP

Агент нападающего "Баварии" Роберта Левандовски Цезарий Кухарски рассказал, что его клиент мог получать более 40 миллионов евро в год, если бы согласился на переход в один из китайских клубов.

- Со мной связывались представители китайских клубов. Если бы Роберт решил переехать в Китай сейчас, то мог бы рассчитывать на зарплату выше, чем получает Карлос Тевес – более 40 миллионов евро в год, – передает слова Кухарски портал sportowefakty.wp.pl.

Отметим, 13 декабря Левандовски продлил контракт с "Баварией" до 2021 года.

Напомним, 29 декабря 2016 года форвард "Бока Хуниорс" Карлос Тевес официально стал игроком "Шанхай Шеньхуа". По информации СМИ, аргентинец будет зарабатывать в Китае 38 миллионов евро за сезон.

Добавим, что по информации La Gazzetta dello Sport, клуб "Шанхай СИПГ" предлагает 150 миллионов евро "Боруссии" за переход нападающего дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерика Обамеянга.
футбол, чемпионат Германии, Бавария, чемпионат Китая, Роберт Левандовски

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Источник:

Советский спорт

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