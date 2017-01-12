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Лидер "Баварии" Томас Мюллер "поговорил" по паспорту, чтобы избежать общения с журналистами (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7876/63_main.1484227230.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/63_tn.1484227230.jpg Мир Футболист сделал вид, что разговаривает по телефону, хотя в руках держал документ

Лидер "Баварии" Томас Мюллер "поговорил" по паспорту, чтобы избежать общения с журналистами (видео)

Сегодня, 15:20

Футболист сделал вид, что разговаривает по телефону, хотя в руках держал документ

Мюллер начал подготовку ко второй половине сезона. Фото AFP
Мюллер начал подготовку ко второй половине сезона. Фото AFP

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер проигнорировал журналистов после возвращения домой со сборов. Чтобы избежать необходимости общаться со СМИ по прибытии в аэропорт Германии, футболист сделал вид, что говорит по телефону.

Весь фокус в том, что телефона у Мюллера не оказалось, и Томас использовался для разговора паспорт.
футболист, Бавария, Томас Мюллер

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Источник:

Championat.ru

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