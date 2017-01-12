Лидер "Баварии" Томас Мюллер "поговорил" по паспорту, чтобы избежать общения с журналистами (видео)

Футболист сделал вид, что разговаривает по телефону, хотя в руках держал документ

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер проигнорировал журналистов после возвращения домой со сборов. Чтобы избежать необходимости общаться со СМИ по прибытии в аэропорт Германии, футболист сделал вид, что говорит по телефону.

Весь фокус в том, что телефона у Мюллера не оказалось, и Томас использовался для разговора паспорт.