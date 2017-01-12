Лидер "Баварии" Томас Мюллер "поговорил" по паспорту, чтобы избежать общения с журналистами (видео)
Футболист сделал вид, что разговаривает по телефону, хотя в руках держал документ
Нападающий "Баварии" Томас Мюллер проигнорировал журналистов после возвращения домой со сборов. Чтобы избежать необходимости общаться со СМИ по прибытии в аэропорт Германии, футболист сделал вид, что говорит по телефону.
Весь фокус в том, что телефона у Мюллера не оказалось, и Томас использовался для разговора паспорт.
Einfach überragend – Typisch Thomas Müller pic.twitter.com/ZXicXRWDrw— Sky Sport News HD (@SkySportNewsHD) 11 января 2017 г.
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