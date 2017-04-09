В США не исключают возможности введения новых санкций против России

Макконнелл хочет обсудить возможность введения дополнительных санкций против Москвы в связи с ее поддержкой режима Башара Асада в Сирии

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что он не исключает введение новых санкций против России, если предложение получит двухпартийную поддержку.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Если администрация [Трампа] считает, что нужны дополнительные санкции, или мы можем договориться относительно чего-то, что будет иметь двухпартийную поддержку, я не исключаю этого", – сказал Макконнелл, отвечая на вопрос.

Законодатель добавил, что он "желает поговорить с председателем комитета по международным отношениям Бобом Коркером о дополнительных санкциях против России в связи с ее поддержкой режима сирийского президента Башара аль-Асада.

Как пишет издание The Hill, двухпартийная группа сенаторов, включительно с главой комитета по вооруженным силам Джоном Маккейном и высокопоставленным членом комитета по международным отношениям демократом Бенджамином Кардином в начале этого года предложили новые санкции против России. И хотя законопроект уже получил поддержку 19 законодателей, его еще не рассматривал комитет по международным отношениям.

Между тем сенаторы обсуждают то, как отреагировать на вмешательство России в президентские выборы в 2016 году, продолжение войсками действий на востоке Украины и поддержку режима Асада.

В начале этого года – напоминает издание The Hill – сенаторы предложили законопроект, который должен запретить президенту Трампу отменить санкции против России, связанные с вмешательством в выборы в США или в Украине без согласия Конгресса.

На вопрос, рассматривается ли отмена некоторых санкций, советник Белого дома Келлиенн Конвей сказала Fox News, что "все это рассматривается", но президент Трамп отдельно назвал любые догадки преждевременными.

В начале этого года лидер сенатского большинства Митч Макконнелл заявил, что Трамп не должен отменять существующие санкции против Москвы.