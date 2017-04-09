В США не исключают возможности введения новых санкций против России

Вчера, 09:45

Макконнелл хочет обсудить возможность введения дополнительных санкций против Москвы  в связи с ее поддержкой режима Башара Асада в Сирии

Митч Макконнелл. Фото: Голос Америки
Митч Макконнелл. Фото: Голос Америки

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл заявил, что он не исключает введение новых санкций против России, если предложение получит двухпартийную поддержку.

Об этом сообщает Голос Америки.

"Если администрация [Трампа] считает, что нужны дополнительные санкции, или мы можем договориться относительно чего-то, что будет иметь двухпартийную поддержку, я не исключаю этого", – сказал Макконнелл, отвечая на вопрос.

Законодатель добавил, что он "желает поговорить с председателем комитета по международным отношениям Бобом Коркером о дополнительных санкциях против России в связи с ее поддержкой режима сирийского президента Башара аль-Асада.

Как пишет издание The Hill, двухпартийная группа сенаторов, включительно с главой комитета по вооруженным силам Джоном Маккейном и высокопоставленным членом комитета по международным отношениям демократом Бенджамином Кардином в начале этого года предложили новые санкции против России. И хотя законопроект уже получил поддержку 19 законодателей, его еще не рассматривал комитет по международным отношениям.

Между тем сенаторы обсуждают то, как отреагировать на вмешательство России в президентские выборы в 2016 году, продолжение войсками действий на востоке Украины и поддержку режима Асада.

В начале этого года – напоминает издание The Hill – сенаторы предложили законопроект, который должен запретить президенту Трампу отменить санкции против России, связанные с вмешательством в выборы в США или в Украине без согласия Конгресса.

На вопрос, рассматривается ли отмена некоторых санкций, советник Белого дома Келлиенн Конвей сказала Fox News, что "все это рассматривается", но президент Трамп отдельно назвал любые догадки преждевременными.

В начале этого года лидер сенатского большинства Митч Макконнелл заявил, что Трамп не должен отменять существующие санкции против Москвы.
США, трамп, санкции, администрация, сенаторы, россии

Вы сейчас просматриваете новость "В США не исключают возможности введения новых санкций против России". Другие Мировые новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп сообщил Конгрессу США о возможности новых ударов по Сирии

Вчера, 09:05

США осуществили удар по аэродрому в Сирии, чтоб ухудшить способность проводить дальнейшие атаки с применением химоружия

Политика

Фото: Голос Америки

Интервью с экс-замгоссекретаря США: "Администрация Трампа изучает вопрос участия в "нормандском формате"

Вчера, 07:53

Пола Добрянски рассказала, чего ждать от Дональда Трампа и почему невозможна "big deal" между РФ и США

Мир

Пуск ракеты. Фото: defense.gov

США, Сирия и Россия: чем обернется ракетный удар по авиабазе сил Асада

Вчера, 07:31

Удар по сирийской авиабазе стал самым серьезным конфликтом между США и Россией за последние несколько лет, считают эксперты

Мир

Сергей Лавров. Фото: AFP

Тиллерсон и Лавров поговорили о Сирии после ракетного удара США

Вчера, 02:13

Лавров заявил Тиллерсону, что утверждение о том, что сирийские военные использовали химическое оружие в провинции Идлиб 4 апреля не соответствует действительности

Мир

Дональд Трамп. Фото:

Ракетный удар по Сирии был необходим для обеспечения безопасности США - Трамп

Вчера, 01:30

США примут, если это потребуется, дополнительные меры для дальнейшей защиты своих национальных интересов

Мир

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп поздравил американских военных с успешной атакой на Сирию

8 Апреля, 20:33

На этой неделе США нанесли удар по сирийской авиабазе "Шайрат"

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования