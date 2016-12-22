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Лидер чеченских сепаратистов Закаев: Убийство Немцова было запланировано на 2012 год http://www.segodnya.ua/img/article/7818/16_main.1482359040.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7818/16_tn.1482359040.jpg Мир Немцова могли убить на три года раньше, чем это произошло

Лидер чеченских сепаратистов Закаев: Убийство Немцова было запланировано на 2012 год

Сегодня, 00:23

Немцова могли убить на три года раньше, чем это произошло

Борис Немцов. Фото: ТАСС
Борис Немцов. Фото: ТАСС

Физическое устранение лидеров российской оппозиции Бориса Немцова и Гарри Каспарова намечалось на 2012 год и было поручено главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом в фильме, который разместила в Youtube группа авторов видеопроекта "Ложь путинского режима", заявил лидер чеченских сепаратистов Ахмед Закаев, передает телеканал "112 Украина".

"Устранение двух российских политиков поручалось Кадырову. Информация об этом дошла до нас буквально через несколько дней после того, как Владимир Путин с Золотовым (Виктор Золотов, тогда начальник службы охраны президента РФ, ныне – командующий Росгвардией) побывали в Чечне и находились там более двух дней", – сказал Закаев. Упомянутая им поездка президента Путина в Чечню состоялась в конце декабря 2011 года.

Как сообщалось, в Московском окружном военном суде России в понедельник, 3 октября, начались слушания по существу дела об убийстве Бориса Немцова.

Бывший вице-премьер России, критик действий Кремля Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015. По обвинению в убийстве 8 марта прошлого года были арестованы пять человек. Следствие считает заказчиком и организатором убийства бывшего бойца батальона "Север" МВД Чечни Руслана Мухудинова, который остается на свободе.
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