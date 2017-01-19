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Лидер КНР предложил запретить ядерное оружие во всем мире http://www.segodnya.ua/img/article/7896/45_main.1484789950.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7896/45_tn.1484789950.jpg Мир Большие державы должны уважать ключевые интересы всех остальных, отметил Си Цзиньпин

Лидер КНР предложил запретить ядерное оружие во всем мире

Сегодня, 03:38

Большие державы должны уважать ключевые интересы всех остальных, отметил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Валерий Шарифулин/ ИТАР-ТАСС
Си Цзиньпин. Фото: Валерий Шарифулин/ ИТАР-ТАСС

Китайский лидер Си Цзиньпин подчеркнул необходимость уничтожения ядерного оружия, а также выступил за то, чтобы большие державы уважали интересы меньших государств. Об этом он заявил в ходе визита в Женеву, пишет DW.

"Ядерное оружие должно быть полностью запрещено, а со временем уничтожено, чтобы сделать возможным безъядерный мир", сказал Си Цзиньпин.

"Большие державы должны уважать ключевые интересы всех остальных", – добавил лидер Китайской народной республики (КНР), которая принадлежит к ядерным державам с 1964 года.

Си Цзиньпин заверил, что КНР стремится развивать "партнерство ради мира, роста и реформ" со странами Европы и другими мировыми игроками.

Си Цзиньпин посетил Женеву в рамках официального визита, в ходе которого он встретился с новым генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Накануне президент Китая также впервые посетил международный экономический форум в Давосе.

Напомним, ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай заинтересован в дальнейшем укреплении фундамента сотрудничества с Украиной. 
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