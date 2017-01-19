Лидер КНР предложил запретить ядерное оружие во всем мире

Китайский лидер Си Цзиньпин подчеркнул необходимость уничтожения ядерного оружия, а также выступил за то, чтобы большие державы уважали интересы меньших государств. Об этом он заявил в ходе визита в Женеву, пишет DW.

"Ядерное оружие должно быть полностью запрещено, а со временем уничтожено, чтобы сделать возможным безъядерный мир", сказал Си Цзиньпин.

"Большие державы должны уважать ключевые интересы всех остальных", – добавил лидер Китайской народной республики (КНР), которая принадлежит к ядерным державам с 1964 года.

Си Цзиньпин заверил, что КНР стремится развивать "партнерство ради мира, роста и реформ" со странами Европы и другими мировыми игроками.

Си Цзиньпин посетил Женеву в рамках официального визита, в ходе которого он встретился с новым генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Накануне президент Китая также впервые посетил международный экономический форум в Давосе.

Напомним, ранее Си Цзиньпин заявил, что Китай заинтересован в дальнейшем укреплении фундамента сотрудничества с Украиной.