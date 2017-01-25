Лидер президентской гонки во Франции Фийон оказался на грани серьезного скандала

Сегодня, 10:44

От политика ждут разъяснений относительно информации о том, что Фийон за несколько лет выплатил своей жене 500 тыс. евро, фиктивно оформив ее своим помощником

Франсуа Фийон. Фото: AFP
Франсуа Фийон. Фото: AFP

Франсуа Фийон, кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы", должен дать все необходимые разъяснения относительно выплаты им средств из парламентского фонда своей супруге. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру.

Таким образом, он прокомментировал публикацию газеты Le Canard Enchaine, в которой сообщалось, что Фийон за несколько лет выплатил своей жене Пенелопе 500 тыс. евро, фиктивно оформив ее своим помощником в Национальном собрании.

"Создание фиктивных рабочих мест является, согласно французским законам, особо тяжелым правонарушением. Необходимо, чтобы Франсуа Фийон в самое ближайшее время сделал все необходимые разъяснения в этой связи", – сказал министр внутренних дел.

Как утверждает издание, Пенелопа Фийон за более чем 10 лет получила около 500 тыс. евро из парламентского фонда, предназначенного для оплаты работы помощников и секретарей депутатов. Никакой реальной работы за этот период (1992-2002 годы) ею сделано якобы не было. Более того, супругу депутата даже ни разу не видели в здании Национального собрания.

По данным газеты, супруга кандидата в президенты получала в месяц от 6,9 до 7,9 тыс. евро. Также ей была выплачена крупная сумма в 2012 году, когда Фийон ушел с поста премьер-министра.

Ранее социологический опрос РОР2017 показал, что французский консерватор Франсуа Фийон победит ультраправого кандидата Марин Ле Пен, если они оба выйдут во второй тур президентских выборов в мае. Данные свидетельствуют, что Фийон во втором туре наберет 63% голосов избирателей, тогда как Ле Пен – 37% голосов.

Напомним, Фийон в интервью газете Monde заявил, что отношения с Россией – стратегический вопрос для будущего Европы, и их необходимо восстанавливать. Политик также отметил, что российский народ нельзя "согнуть" при помощи экономических санкций.

Он также заявлял, что Украине не место в НАТО и ЕС.
Франция, МВД, скандал, кандидат, фийон

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Источник:

ИТАР-ТАСС

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