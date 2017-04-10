Лидер президентской гонки во Франции выступил за диалог с Россией

Сегодня, 01:58

Макрон считает, что Россию нужно поставить лицом к лицу с ее обязанностями

Эммануэль Макрон, фото AFP
Эммануэль Макрон, фото AFP

Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу BFMTV, что Франция должна вести диалог с Россией, сообщает "РИА Новости".

"Мы должны вести диалог с (президентом РФ) Владимиром Путиным, но ни при каких обстоятельствах мы не можем потворствовать тому, что он иногда одобряет или защищает", – сказал Макрон. Он добавил, что "Россию нужно поставить лицом к лицу с ее обязанностями".

Макрон отметил, что это как раз отличает его от других кандидатов – лидера партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен, лидера "Непокорившейся Франции" Жан-Люка Меланшона и экс-премьера Франсуа Фийона, которые, по его мнению, "очарованы Владимиром Путиным".

Также Макрон затронул вопрос применения химического оружия в Сирии. Он выразил одобрение в отношении удара США по сирийской авиабазе. Также Макрон заявил, что если будет доказан факт применения химоружия в Сирии, он потребует, "в частности, от России – союзника Башара Асада, дать нам гарантии уничтожения запасов химического оружия".

Напомним, Макрон сохраняет лидерство в предвыборной гонке во Франции.
россия, Франция, макрон

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