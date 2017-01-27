Лидеры ЕС признали, что у них проблемы с Трампом

Сегодня, 16:47

Новая администрация США бросает вызовы Европе, отметили Меркель и Олланд

Ангела Меркель и Франсуа Олланд. Фото: AFP
Ангела Меркель и Франсуа Олланд. Фото: AFP

Руководство стран Евросоюза испытывает проблемы в поиске общих позиций с администрацией нового президента США Дональда Трампа. Об этом заявили президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров в Берлине, передает Корреспондент со ссылкой на западные СМИ.

"Откровенно говоря, есть вызовы, которые бросает администрация США. Это касается и правил торговли и того, что является нашей общей позицией для решения конфликтов в мире", – сказал Олланд.

Он отметил, что поскольку американцы избрали Трампа, то переговоры с ним нужно вести, но делать это "с убеждением в правильности европейской политики, продвигать наши интересы и наши ценности".

В свою очередь Ангела Меркель выразила обеспокоенность новостями из США. По ее словам, общая структура в мире "радикально и быстро меняется".

"Мы должны решать эти новые проблемы с точки зрения защиты свободного общества", – подчеркнула немецкий канцлер.

Напомним, ранее в США заговорили о скором снятии санкций с Москвы. Уже на этих выходных Дональд Трамп может провести телефонные разговоры с Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Трамп заявил, что надеется "поладить" с Россией, так как это благоприятно скажется на обеих странах.
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