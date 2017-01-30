Лига арабских государств обратилась к Трампу

Как отмечается, решения Дональда Трампа наносят удар по единству семей, и по связям между народами США и арабских стран в целом

Лига арабских государств (ЛАГ) выразила обеспокоенность политикой нового президента США Дональда Трампа относительно ограничений на въезд мусульман в США, передает агентство "Анадолу".

Генеральный секретарь ЛАГ Ахмед Абу Аль-Гайт призывает Трампа к пересмотру своей позиции по этому вопросу. По его мнению, политика Трампа вступает в противоречие с позитивными процессами, которые имели место в последнее десятилетие в мире.

"Решения Дональда Трампа наносят удар по единству семей, и по связям между народами США и арабских стран в целом", – отмечает Ахмед Абу Аль-Гайт.

Генеральный секретарь считает, что беря во внимание масштабы трагедии в Сирии, запрет на въезд сирийцев в США вызывает беспокойство.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп подписал указ, согласно которому, приостанавливается прием сирийских беженцев, на 120 дней – прием беженцев в целом, а также на 90 дней – въезд граждан из шести стран с мусульманским большинством (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена).