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Линдси Грэм анонсировал новые санкции против РФ и лично Путина из-за кибератак http://www.segodnya.ua/img/article/7848/55_main.1483130165.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7848/55_tn.1483130165.jpg Мир Американский сенатор убежден, что единственная возможность заставить Россию измениться – вынудить Путина и "путинскую экономику" заплатить за действия страны большую цену

Линдси Грэм анонсировал новые санкции против РФ и лично Путина из-за кибератак

Сегодня, 22:32

Американский сенатор убежден, что единственная возможность заставить Россию измениться – вынудить Путина и "путинскую экономику" заплатить за действия страны большую цену

Линдси Грэм анонсировал новые санкции против РФ и лично Путина из-за кибератак, фото Коммерсант
Линдси Грэм анонсировал новые санкции против РФ и лично Путина из-за кибератак, фото Коммерсант

США уже в следующем году введет новые санкции против России и лично главы РФ Владимира Путина из-за кибератак во время президентской кампании в Соединенных Штатах. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм во время пребывания в Киеве 30 декабря в интервью "Радио Свобода".

"В следующем году мы собираемся представить новые санкции – кроме тех, что уже существуют, в частности санкций, введенных Обамой, – которые ударили бы по энергетическому и банковскому секторах, и которые ударили бы не только по ФСБ или ГРУ, но и по самому Путину, его ближайшему окружению. Я считаю, единственная возможность заставить Россию измениться – это чтобы путинская экономика и сам Путин заплатили за действия России большую цену. Поэтому можно ожидать, что в начале 2017 года Конгресс, при поддержке обеих партий, попытается одобрить новые санкции, которые коснутся банковского и энергетического секторов, критически важных составляющих российской экономики. Я надеюсь, мы получим положительное голосование, а президент Дональд Трамп подпишет закон", – сказал Грэм.

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн также не исключил усиления санкций против России из-за кибератак во время президентской кампании в США.

Напомним, США выдворяют 35 российских дипломатов и вводят новые санкции из-за кибератак. СМИ писали, что высланные из США российские дипломаты не могут выехать из страны из-за отсутствия билетов в кассах. В МИД РФ предложили в ответ также объявить персонами нон грата американских дипломатов, но президент Путин решил не делать этого, чтобы "не опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии".
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