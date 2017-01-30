Литовский депутат предлагает забрать у России Калининградскую область

Политик считает, пора поставить на повестку дня вопрос о государственной принадлежности этих земель и они не должны быть российскими

Депутат литовского сейма Линас Бальсис предлагает забрать у России Калининградскую область в пользу Европы. Об этом он заявил с трибуны парламента Литвы, передает Baltnews.

"Время Калининграда закончилось, — заявил с трибуны Бальсис. – Калининград не был в Потсдаме или Хельсинки отдан России в вечное пользование. … Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор".

По его мнению, пришло время Европе обсудить вопрос Калининграда и всей Калининградской области о государственной принадлежности этих земель России, "они не должны остаться российскими".

Также литовский политик считает, что данным вопросом может заняться либо Литва, либо Евросоюз. Также, как вариант, он предложил совместное решение Литвы и ЕС по будущему российского западного эксклава.

Отметим, что Калининградская область является стратегическим регионов в России, в котором размещены стратегически ракеты, позволяющие эффективно нанести удар по всей Европе.

Также сообщалось, что в этом регионе Москва регулярно проводит усиление ракетных войск, перебрасывая туда "Искандеры".