"Ливерпуль" намерен приютить ненужного Гвардиоле первого номера сборной Англии

После прихода испанца в "МанСити" Джо Харт вынужден был уйти в аренду в "Торино"

Голкипер сборной Англии Джо Харт может вернуться в английскую Премьер Лигу, перейдя в "Ливерпуль".

В услугах вратаря "Манчестер Сити", арендованном "Торино" до конца сезона, заинтересованы его нынешние работодатели, которые готовы заключить с 29-летним футболистом сделку на постоянной основе.

По информации "The Mirror", за ситуацией вокруг первого номера сборной Англии наблюдает "Ливерпуль", который также готов пополнить свои ряды опытным игроком. Успешное выступление Харта привлекло трансферное внимание других клубов Серии А, но приоритетом для самого игрока является возвращение обратно в английский футбол.

Условиями контракта игрок связан с "Манчестер Сити" до 2019 года и получает 120 тысяч фунтов в неделю, что может стать препятствием при переходе в состав мерсисайдцев, но стороны могут пойти навстречу друг другу.

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп в последних интервью поддерживает голкиперов клуба, заявляя, что не стоит ожидать изменений на вратарской позиции в зимнее трансферное окно, несмотря на сложности с адаптацией Лориса Кариуса к английской Премьер Лиге и неуверенной игре Симона Миньоле в первой половине чемпионата.